Самое важное поздравление: Путин поздравил Ларису Долину

Известная певица и народная артистка Лариса Долина празднует свой день рождения. И в этот прекрасный день её поздравил сам президент Российской Федерации. Он написал телеграмму с самыми тёплыми и добрыми пожеланиями.