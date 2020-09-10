Известная певица и народная артистка Лариса Долина празднует свой день рождения. И в этот прекрасный день её поздравил сам президент Российской Федерации. Он написал телеграмму с самыми тёплыми и добрыми пожеланиями.
"Своим вдохновенным творчеством Вы вписали яркие страницы в историю отечественного музыкального искусства, обогатили замечательные традиции эстрадной, джазовой исполнительских школ. На престижных мировых сценических площадках, в гастрольных поездках по стране Вам всегда сопутствует большой, настоящий успех. Такая профессиональная востребованность — заслуженная награда за ваш щедрый талант и безграничную преданность своему призванию", — сказал Путин.
Зампредседателя ГД оценил обращение белорусской оппозиции к России.