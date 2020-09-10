Полина Гагарина рассказала, что разводится со своим мужем, Дмитрием Исхаковым. Но сам Дмитрий говорит о певице большой теплотой и любовью. Он поздравляет её с праздниками и вспоминает, как они поженились. А также признаётся, что именно Полина заставила его поверить в то, что настоящая любовь существует.

"7 лет назад произошло событие, навсегда изменившее мою жизнь. В тот день, 9 сентября, одна особенная девушка, на вопрос совершенно незнакомой женщины, ответила: "СОГЛАСНА!". С того момента наша жизнь, как песочные часы, - два хрупких сосуда, связанных невидимой нитью времени", - поделился воспоминаниями Дмитрий.

"Я с благодарностью и нежностью в сердце вспоминаю годы, проведенные нами вместе. Если бы у меня была возможность что-то изменить, едва ли бы я ей воспользовался", - уверен Исхаков.