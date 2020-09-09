Алла Пугачёва приняла участие в шоу "Музыкалити", ведущим которого является её супруг Максим Галкин.
Вместе с певицей в студии был и рэпер Баста, настоящее имя его — Василий Вакуленко.
Согласно правилам проекта гости должны были оценить пять новых песен. Артисты прослушали хиты в исполнении Доры, Niletto с Клавой Кокой, Моргенштерна и Элджея, Скриптонита и Dequine. После этого Галкин составил хит-парад шоу. Лидером передачи оказался рэпер из Казахстана с песней "Москва любит…"
В конце программы Максим Галкин обратился к гостям с просьбой оценить состояние современной российской музыки. Баста заявил, что сейчас у любого человека есть возможность проявить себя и послушать музыкальные композиции в соответствии со своим вкусом.
А вот Алла Борисовна выразилась более резко:
"Многое моё окружение считает, что это просто какой-то гной выливается. Пока гной не выльется весь, рана не зарубцуется. И те лучшие, которые в современном контексте работают, и должны рубцевать эту рану", — высказалась артистка.
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