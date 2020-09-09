"Просто гной": Пугачёва оценила состояние современной музыки

Алла Пугачёва приняла участие в шоу "Музыкалити", ведущим которого является её супруг Максим Галкин.

Вместе с певицей в студии был и рэпер Баста, настоящее имя его — Василий Вакуленко.

Согласно правилам проекта гости должны были оценить пять новых песен. Артисты прослушали хиты в исполнении Доры, Niletto с Клавой Кокой, Моргенштерна и Элджея, Скриптонита и Dequine. После этого Галкин составил хит-парад шоу. Лидером передачи оказался рэпер из Казахстана с песней "Москва любит…"

В конце программы Максим Галкин обратился к гостям с просьбой оценить состояние современной российской музыки. Баста заявил, что сейчас у любого человека есть возможность проявить себя и послушать музыкальные композиции в соответствии со своим вкусом.

А вот Алла Борисовна выразилась более резко: