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Актёр театра и кино Михаил Боярский выложил на своей странице в Instagram архивное фото, на котором запечатлена Ксения Собчак в детстве.
На снимке Сергей, сын Боярского, поднял два пальца, чтобы сделать рожки над её головой.
Фанаты удивились, что семьи Боярского и Собчак были знакомы. Один из пользователей написал в комментариях, что они жили в одной парадной.
Сейчас Сергей Боярский занимается политикой, а Елизавета Боярская стала актрисой.
Недавно она прокомментировала скандальную ситуацию, связанную с её соседями. Арендатор жилплощади Боярской затопил другое помещение. Актриса пояснила, что инцидент произошёл в 2016 году, и материальный ущерб уже давно компенсирован.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что актриса Елизавета Боярская отправила сына во второй класс.
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