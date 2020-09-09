Михаил Боярский показал архивный снимок с Ксенией Собчак в детстве

Посмотреть эту публикацию в Instagram #михаилбоярский Публикация от Михаил Боярский (@boyarskiy_official)7 Сен 2020 в 12:27 PDT

Актёр театра и кино Михаил Боярский выложил на своей странице в Instagram архивное фото, на котором запечатлена Ксения Собчак в детстве.

На снимке Сергей, сын Боярского, поднял два пальца, чтобы сделать рожки над её головой.

Фанаты удивились, что семьи Боярского и Собчак были знакомы. Один из пользователей написал в комментариях, что они жили в одной парадной.

Сейчас Сергей Боярский занимается политикой, а Елизавета Боярская стала актрисой.

Недавно она прокомментировала скандальную ситуацию, связанную с её соседями. Арендатор жилплощади Боярской затопил другое помещение. Актриса пояснила, что инцидент произошёл в 2016 году, и материальный ущерб уже давно компенсирован.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что актриса Елизавета Боярская отправила сына во второй класс.