Легендарный Мик Джаггер поведал о планах Rolling Stones. Он заверил, что новые хиты обязательно будут. Но время их выхода пока неизвестно из-за пандемии. Также музыкант выразил надежду, что это произойдёт в ближайшее время.

"Я пока не знаю, когда мы сможем собраться вместе и что-то записать. Это произойдет при безопасных обстоятельствах. Уверен, что уже скоро", — заявил музыкант.

"Сейчас мне нужно закончить работу над тем, что мы уже сделали. У меня как раз есть время этим заняться. Мне нравится то, что у нас получилось. Звучит хорошо, и музыка разнообразная, в ней есть всего понемногу", — добавил Мик Джаггер.