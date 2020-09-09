Елена Малышева: Россия – это остров свободы

Телеведущая Елена Малышева в эфире своей телепередачи высказала мнение, что Россия следует принципам свободы и адекватности.

"Москва и Россия сегодня выглядят островом свободы, потому что здесь приняты адекватные соответствующие XXI веку принципы. Мы пускаем в нашу страну всех, но говорим: "Предъявите анализ на коронавирус". И все, и входите спокойно", — сказала Малышева.

А также она высказала недовольство действиями израильского министра здравоохранения.