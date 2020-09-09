Культовый музыкант и исполнитель Оззи Осборн дал комментарии по поводу возможного возвращения в Black Sabbath. Музыкант сказал, что это невозможно, хоть ему и жаль. Кроме того, Оззи поделился планами на будущее. Он рассказал, что намерен продолжить сольную карьеру.

"Нет, не со мной. Для меня всё кончено. Единственное, о чём я жалею, так это о том, что не сыграл прощальный концерт с барабанщиком Биллом Уордом. Я действительно переживал по этому поводу. Это было бы очень здорово. Мы пару раз говорили с Тони о том, чтобы снова выступать вместе, но у меня нет ни малейшего желания это делать. Может быть, Тони просто скучно"", — сказал Осборн.