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Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер Андрей Разин поддержал Ивана Охлобыстина, который ранее публично обращался к Владимиру Путину с просьбой помиловать Михаила Ефремова.

"Поддерживаю Ивана Охлобыстина и буду в первых рядах обращаться к президенту Российской Федерации с просьбой о помиловании Михаила Ефремова. Тем более он признал свою вину. Считаю, что должны быть учтены состояние его здоровья, чистосердечное признание и трудное положение его семьи, и надеюсь на гуманность нашего президента", — заявил Разин.

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