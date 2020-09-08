Сергей Шнуров опубликовал стихотворение о Михаиле Ефремове, которого сегодня приговорили к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП.

"Судьба несёт неудержимо.

С подмостков, через суд, на кичу.

Восьмёрка общего режима…

"Артистом" там его все кличут.

Он был мне друг. Давай! Налей!

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?

Не ждут уже твоих ролей.

Как гражданина и поэта.

Бухали. Да. Были года.

Угар всенощный и буза.

С тобой ведь мог бы быть тогда…

Но я нажал на тормоза.

Из бара ты бежал в магаз,

Вонзив в себя бухла кинжал.

На всех парах давил на газ,

Последовательно гнал и жал.

И вот приехал, всё, финал.

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?

Только ленивый не пинал

И гражданина, и поэта", — опубликовал музыкант в своём блоге.