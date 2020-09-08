Защите Михаила Ефремова удастся обжаловать приговор и снизить срок заключения в колонии общего режима.

Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Мы планировали, что будет ему лет пять, но восемь лет может быть обжаловано: Московский городской суд в течение 10 дней обжалует, потом конституционная инстанция Верховного суда. Поэтому если все инстанции пройдут они, то каждая инстанция может скостить (срок — Прим. ред.), и дойдет до пяти, как мы прогнозировали", — утверждает политик.

"Поэтому я думаю, что он ещё меньше получит, будет работать библиотекарем, вести театральный кружок в колонии", — добавил Жириновский.