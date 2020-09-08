Продюсер Пригожин высказался о приговоре Ефремову

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что "закон — один для всех".

Так он прокомментировал приговор, который Пресненский суд Москвы вынес Михаилу Ефремову за смертельное ДТП в центре Москвы.

"Мы — публичные люди и мы — пример для подражания обществу. Мы просто не можем популяризировать езду в алкогольном опьянении", — добавил Пригожин.

Также продюсер допустил, что приговор актёру мог бы быть мягче, если бы его защитой занимался другой адвокат.