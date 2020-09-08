Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что "закон — один для всех".
Так он прокомментировал приговор, который Пресненский суд Москвы вынес Михаилу Ефремову за смертельное ДТП в центре Москвы.
"Мы — публичные люди и мы — пример для подражания обществу. Мы просто не можем популяризировать езду в алкогольном опьянении", — добавил Пригожин.
Также продюсер допустил, что приговор актёру мог бы быть мягче, если бы его защитой занимался другой адвокат.
"Тот ущерб, который ему нанес адвокат и ту клоунаду и цирк, который он устроил Ефремову, — это просто позорище!", — пояснил Пригожин.
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.