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Продюсер Пригожин высказался о приговоре Ефремову

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что "закон — один для всех".

Так он прокомментировал приговор, который Пресненский суд Москвы вынес Михаилу Ефремову за смертельное ДТП в центре Москвы.

"Мы — публичные люди и мы — пример для подражания обществу. Мы просто не можем популяризировать езду в алкогольном опьянении", — добавил Пригожин.

Также продюсер допустил, что приговор актёру мог бы быть мягче, если бы его защитой занимался другой адвокат.

"Тот ущерб, который ему нанес адвокат и ту клоунаду и цирк, который он устроил Ефремову, — это просто позорище!", — пояснил Пригожин.

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