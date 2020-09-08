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"Беспредел": Джигурда прокомментировал приговор Ефремову

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Никита Джигурда раскритиковал судебный процесс над Михаилом Ефремовым и уверен в том, что защита актёра будет подавать апелляцию.

"Следователь пошел на беспредел. Судья Абрамова также пошла на беспредел. Все это делается сознательно", - пояснил артист.

Джигурда утверждает, ссылаясь на "собственную экспертизу", что за рулём автомобиля Ефремова в момент ДТП находилась актриса театра "Современник" Дарья Белоусова.

 

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