"Беспредел": Джигурда прокомментировал приговор Ефремову

Никита Джигурда раскритиковал судебный процесс над Михаилом Ефремовым и уверен в том, что защита актёра будет подавать апелляцию.

"Следователь пошел на беспредел. Судья Абрамова также пошла на беспредел. Все это делается сознательно", - пояснил артист.

Джигурда утверждает, ссылаясь на "собственную экспертизу", что за рулём автомобиля Ефремова в момент ДТП находилась актриса театра "Современник" Дарья Белоусова.