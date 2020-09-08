"Довольны?": Охлобыстин о приговоре Ефремову

Близкий друг Михаила Ефремова и актёр Иван Охлобыстин оценил приговор, который Пресненский суд Москвы вынес его товарищу.

Ранее Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима. Также его не стали лишать государственных наград и запретили управлять транспортным средством в течение трёх лет.

"Ну, что, все довольны!? 8 лет", — написал Охлобыстин в Instagram.

Напомним, Охлобыстин публично обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой пощадить Ефремова. По его мнению, актёр умрёт в колонии.