Три восьмёрки в деле Ефремова: заклинания шаманов сработали

К зданию Пресненского суда Москвы, где оглашался приговор Михаилу Ефремову, пришли шаманы, которые утверждают, что их "заклинания" сработали.

Шаманы ссылаются на "магию чисел", которая произошла. Смертельное ДТП по вине Ефремова произошло 8 июня, приговор актёру огласили 8 сентября, а приговорили его - к 8 годам лишения свободы.

Более того, в деле артиста фигурирует ещё одна восьмёрка - сумма компенсации родственникам погибшего курьера Сергея Захарова составляет 800 тысяч рублей.