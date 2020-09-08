Суд оставил Ефремову государственные награды

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Суд выразил надежду на то, что актёр встанет на путь исправления в местах лишения свободы.

Также артиста не стали лишать государственных наград и регалий, которые он получил в период своей актёрской карьеры.

Также Ефремову запретили управлять транспортным средством в течение трёх лет.