Суд отверг версию, что Сергей Захаров погиб по вине очевидцев

В Пресненском суде Москвы проходит заседание по делу Михаила Ефремова, на котором актёру вынесут приговор.

Судья Елена Абрамова заявила о том, что отвергает позицию защиты о вине очевидцев в смерти Сергея Захарова.