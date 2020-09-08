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Суд отверг версию, что Сергей Захаров погиб по вине очевидцев

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В Пресненском суде Москвы проходит заседание по делу Михаила Ефремова, на котором актёру вынесут приговор.

Судья Елена Абрамова заявила о том, что отвергает позицию защиты о вине очевидцев в смерти Сергея Захарова.

"Доводы защиты, что смерть наступила из-за того, что очевидцы перевернули его машину после ДТП, и неоказания комплекса медицинских услуг, являются голословными", — пояснила судья.

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