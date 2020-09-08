В Пресненском суде Москвы проходит заседание по делу Михаила Ефремова, на котором актёру вынесут приговор.
Судья Елена Абрамова заявила о том, что отвергает позицию защиты о вине очевидцев в смерти Сергея Захарова.
"Доводы защиты, что смерть наступила из-за того, что очевидцы перевернули его машину после ДТП, и неоказания комплекса медицинских услуг, являются голословными", — пояснила судья.
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.