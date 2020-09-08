Суд: Ефремов мог предотвратить ДТП

В Пресненском суде Москвы проходит слушание дела Михаила Ефремова, на котором актёру вынесут приговор.

Судья указала на то, что артист мог предотвратить ДТП и ситуация на дороге полностью зависела от него. Погибший Сергей Захаров правила дорожного движения не нарушал, а также не мог уйти от столкновения с машиной актёра.

Напомним, суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП, а также указал, что он не признал вину.