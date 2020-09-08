Агата Муцениеце стала уделять больше времени себе после развода с Павлом Прилучным.

Актриса рассказала, что не хочет серьёзно экспериментировать с бьюти-пластикой, поэтому предпочитает "более мягкие средства".

"Мне намазали лицо сывороткой карбона, а затем всю работу совершит лазер. Это очень крутая штука, после которой не требуется реабилитация. Ну что, снимаю специально без фильтров. Так выглядит лицо после процедуры. Ну вот так я помолодела на пять лет!", — похвасталась артистка перед фанатами.