Принц Гарри перестал общаться с друзьями

До знакомства с Меган Маркл все знали принца Гарри как весёлого заводилу и душу компании.

Об этом писателю Омиду Скоби рассказал лучший друг принца Том Инскип. Они дружили ещё со школы, однако сейчас их отношения оказалась разорваны. Гарри обиделся на Тома за то, что он посоветовал ему "не торопиться" со свадьбой.

Раньше Гарри любил проводить время с друзьями и делать это активно, однако сейчас он полностью перестал общаться со всеми товарищами. Меган Маркл заставила принца полностью отказаться от алкоголя, рано вставать и делать вместе с ней йогу.