В конце августа у 78-летней мамы Леры Кудрявцевой произошёл инсульт, когда она находилась в Алуште.
Женщина до сих пор остается в крымской клинике, поскольку её состояние не улучшается.
"Прогнозов пока по-прежнему никаких. Будем перевозить маму в столицу уже на этой неделе, до этого врачи не разрешали, ждали стабильного состояния. Очень помогает сейчас рекомендациями Малышева Елена Васильевна, поэтому надеемся, что все будет хорошо",- сообщила телеведущая.
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.