Состояние мамы Леры Кудрявцевой не улучшается

В конце августа у 78-летней мамы Леры Кудрявцевой произошёл инсульт, когда она находилась в Алуште.

Женщина до сих пор остается в крымской клинике, поскольку её состояние не улучшается.