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Состояние мамы Леры Кудрявцевой не улучшается

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В конце августа у 78-летней мамы Леры Кудрявцевой произошёл инсульт, когда она находилась в Алуште.

Женщина до сих пор остается в крымской клинике, поскольку её состояние не улучшается.

"Прогнозов пока по-прежнему никаких. Будем перевозить маму в столицу уже на этой неделе, до этого врачи не разрешали, ждали стабильного состояния. Очень помогает сейчас рекомендациями Малышева Елена Васильевна, поэтому надеемся, что все будет хорошо",- сообщила телеведущая.

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