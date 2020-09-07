Актёру Михаилу Ефремову грозит от шести до восьми лет колонии общего режима. Такого мнения придерживается его адвокат Эльман Пашаев.
"От шести до восьми лет колонии общего режима", — ответил на вопрос журналиста правозащитник.
Напомним, Пресненский суд Москвы вынесет приговор артисту 8 сентября. Обвинение запросило для Ефремова наказание в виде 11 лет колонии.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.