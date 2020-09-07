Пашаев рассказал, какой срок дадут Ефремову

Актёру Михаилу Ефремову грозит от шести до восьми лет колонии общего режима. Такого мнения придерживается его адвокат Эльман Пашаев.

"От шести до восьми лет колонии общего режима", — ответил на вопрос журналиста правозащитник.

Напомним, Пресненский суд Москвы вынесет приговор артисту 8 сентября. Обвинение запросило для Ефремова наказание в виде 11 лет колонии.