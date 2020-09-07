В соцсетях распространяются слухи о том, что Олег Майами и Айза Анохина в скором времени могут пожениться.
Однако блогер решил опровергнуть их.
"Рядом со мной самая спящая женщина в мире. А еще она очень, очень красивая. И я хочу на ней жениться. Но не буду", — написал Майами в Instagram и прикрепил фото Анохиной.
Поклонники пары считают, что это связано с оплошностью, которую недавно допустила Анохина, опубликовав порнографическое фото.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.