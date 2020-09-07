Олег Майами передумал жениться на Айзе Анохиной

В соцсетях распространяются слухи о том, что Олег Майами и Айза Анохина в скором времени могут пожениться.

Однако блогер решил опровергнуть их.

"Рядом со мной самая спящая женщина в мире. А еще она очень, очень красивая. И я хочу на ней жениться. Но не буду", — написал Майами в Instagram и прикрепил фото Анохиной.

Поклонники пары считают, что это связано с оплошностью, которую недавно допустила Анохина, опубликовав порнографическое фото.