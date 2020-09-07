Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что неоднократно состояла в отношениях с женатыми мужчинами.
Об этом она сообщила на шоу "На дачу!".
"Все всегда кого-то уводят! Думаете, я никогда никого не уводила? А потом говорила: «Он что, коза что ли, что я его увела?». Хотя, конечно, это я! И всё для этого делала", — заявила Гузеева.
По мнению телеведущей, мужчина сам принимает решение уйти к другой женщине и должен нести за это ответственность.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.