Гузеева призналась, что крутила романы с женатыми мужчинами

Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что неоднократно состояла в отношениях с женатыми мужчинами.

Об этом она сообщила на шоу "На дачу!".

"Все всегда кого-то уводят! Думаете, я никогда никого не уводила? А потом говорила: «Он что, коза что ли, что я его увела?». Хотя, конечно, это я! И всё для этого делала", — заявила Гузеева.

По мнению телеведущей, мужчина сам принимает решение уйти к другой женщине и должен нести за это ответственность.