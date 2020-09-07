Актёр и близкий друг Михаила Ефремова Иван Охлобыстин попросил президента России Владимира Путина пощадить артиста, поскольку тот не выживет в колонии.

"Вне всяких сомнений Михаил виноват, но проявите несправедливость по отношению к нему, ту самую "несправедливость", которую он яростно обличал много лет. Обличал по наивности, отсутствию стратегического мышления и потворстве прозападно настроенной, либеральной общественности", — обратился Охлобыстин к главе государства.

"Ему не выжить в тюрьме. Он слаб, он раздавлен, он лишен репутации и будущего. Он — сам себе приговор. Он не представляет никакой опасности для общества. Я знаю, что люди осудят меня за эту просьбу, но у меня больше нет возможности спасти близкого человека и я все-таки прошу", — попросил актёр.