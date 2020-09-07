Стало известно происхождение фразы "Египетская сила"

Знаменитую фразу "Египетская сила" придумал сам Борис Клюев. Об этом рассказал его ученик из Высшего театрального училище имени Щепкина Дмитрий Корепин.

По его словам, актёр часто менял в выражении букву "г" на "б".

По словам Корепина, Клюев очень бережно относился к произношению некоторых слов и архаизмов.