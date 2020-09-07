Знаменитую фразу "Египетская сила" придумал сам Борис Клюев. Об этом рассказал его ученик из Высшего театрального училище имени Щепкина Дмитрий Корепин.
По его словам, актёр часто менял в выражении букву "г" на "б".
По словам Корепина, Клюев очень бережно относился к произношению некоторых слов и архаизмов.
"Работай на перспективу", — говорил он своим студентам с мягкой буковой "р", звучало это как "переспектива". Коллоквиум он называл "коллеквиум", — сообщил Корепин РИА Новости.
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