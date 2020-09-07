Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова провела свой отпуск в Сочи вместе с супругом. В публикациях в Instagram девушка неоднократно признавалась в любви к этому городу, однако так ни разу не искупалась в море.
На это обратили внимание подписчики и спросили у Брухуновой, почему она не посетила пляж.
"Я не купаюсь в Чёрном море в России. Мне холодно и грязно. Думаю, дискуссию можно завершить", — ответила супруга Петросяна.
Многим не понравился ответ девушки, но особенно он задел жителей Сочи.
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