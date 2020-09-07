Татьяна Брухунова побрезговала купаться в Чёрном море

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова провела свой отпуск в Сочи вместе с супругом. В публикациях в Instagram девушка неоднократно признавалась в любви к этому городу, однако так ни разу не искупалась в море.

На это обратили внимание подписчики и спросили у Брухуновой, почему она не посетила пляж.

"Я не купаюсь в Чёрном море в России. Мне холодно и грязно. Думаю, дискуссию можно завершить", — ответила супруга Петросяна.

Многим не понравился ответ девушки, но особенно он задел жителей Сочи.