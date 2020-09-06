Константин Ивлев позвал Валерию Куденкову замуж

Известный шеф-повар Константин Ивлев и его возлюбленная Валерия Куденкова переехали в новый дом.

Уже на третий день Ивлев решил позвать замуж молодую журналистку и сделал ей предложение. Девушка была одета в домашнюю одежду и собиралась заняться делами.