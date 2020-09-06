Известный шеф-повар Константин Ивлев и его возлюбленная Валерия Куденкова переехали в новый дом.
Уже на третий день Ивлев решил позвать замуж молодую журналистку и сделал ей предложение. Девушка была одета в домашнюю одежду и собиралась заняться делами.
"В таком виде спускаюсь вниз, иду на террасу, а там Костя возится что-то. Я еще подумала: "Кольцо ищет". Хотя всегда хотела, чтобы это было красиво и в ресторане. И вдруг он встает на одно колено и делает предложение", — рассказала Куденкова.
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.