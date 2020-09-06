Сыну Валерии испортили медовый месяц в Турции

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин после свадьбы с Лианой Волковой отправился в свадебное путешествие в Турцию.

Как он позже признался, свадебное путешествие было испорчено. Багаж молодожёнов после приезда в отель потеряли и его пришлось искать несколько часов. Затем их поселили в номер, где вместо двухспальной кровати было две односпальные.

Шульгин отметил, что в Турции очень классно, но камни на пляже ему тоже не понравились.