Сын певицы Валерии Арсений Шульгин после свадьбы с Лианой Волковой отправился в свадебное путешествие в Турцию.
Как он позже признался, свадебное путешествие было испорчено. Багаж молодожёнов после приезда в отель потеряли и его пришлось искать несколько часов. Затем их поселили в номер, где вместо двухспальной кровати было две односпальные.
Шульгин отметил, что в Турции очень классно, но камни на пляже ему тоже не понравились.
"Единственное, что ужасно, — здесь каменистый пляж. Там реальные камни и очень больно ногам", — отметил сын певицы.
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.