Блогер обвиняет нового парня Екатерины Диденко в измене

Полгода назад "аптечный ревизорро" Екатерина Диденко похоронила своего мужа, который скончался в результате несчастного случая прямо на праздновании её дня рождения.

Слишком долго девушка не оплакивала своего супруга и практически сразу завела роман с другим блогером — Джошем.

"Как я познакомился с Катей? Просто написал ей с предложением исполнить вместе песню о ее покойном супруге. Поначалу она меня игнорировала, но потом все же ответила. Беседа за беседой, и мы стали общаться. В итоге встретились. Она призналась мне, что ей понравилось мое пение и я сам. В первый месяц мы не раскрывали своих отношений. Наш с ней конфликт начался недавно — нынешний парень Кати стал обвинять меня в том, что я ловлю хайп на их паре. А еще Катя стала рассказывать всем, что я отказывал ей в сексе, пытаясь таким образом развести на свадьбу", — утверждает Джош.

Блогер рассказал, что у него есть доказательства измены Влада Черных, с которым у фарм-ревизора стремительно развивались отношения и молодой актер летом познакомил овдовевшую подругу со своими родителями.