Полгода назад "аптечный ревизорро" Екатерина Диденко похоронила своего мужа, который скончался в результате несчастного случая прямо на праздновании её дня рождения.
Слишком долго девушка не оплакивала своего супруга и практически сразу завела роман с другим блогером — Джошем.
"Как я познакомился с Катей? Просто написал ей с предложением исполнить вместе песню о ее покойном супруге. Поначалу она меня игнорировала, но потом все же ответила. Беседа за беседой, и мы стали общаться. В итоге встретились. Она призналась мне, что ей понравилось мое пение и я сам. В первый месяц мы не раскрывали своих отношений. Наш с ней конфликт начался недавно — нынешний парень Кати стал обвинять меня в том, что я ловлю хайп на их паре. А еще Катя стала рассказывать всем, что я отказывал ей в сексе, пытаясь таким образом развести на свадьбу", — утверждает Джош.
Блогер рассказал, что у него есть доказательства измены Влада Черных, с которым у фарм-ревизора стремительно развивались отношения и молодой актер летом познакомил овдовевшую подругу со своими родителями.
"Если честно, не очень люблю копаться в чужом белье, но так получилось, что Влад стал угрожать мне. Дело дошло до того, что он звонил моей маме. Тогда многие люди встали на мою сторону. Сейчас у меня есть все доказательства его измены, но я не хочу публиковать их. Мне писала девушка, которая общалась и тусила с этим Владом в конце июня. Он подкатывал к ней, они целовались. Тогда Черных уже состоял в отношениях с Катей, а окружающих уверял, что с ней лишь ради хайпа", — сообщил Джош.
"Если она ему верит, то пусть. Ничего сливать не планирую. Думаю, что Катя все сама понимает. Сейчас Катя и Влад мне не угрожают. Но все равно мне не по себе и страшновато. Когда выхожу из дома, то приходится оглядываться, потому что не знаю, что в голове у этого Влада", — добавил блогер.
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.