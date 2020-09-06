Актриса Кристина Асмус сейчас находится в Геленджике на съёмках проекта "Золото Геленджика".
Из-за плотного рабочего графика, сильной жары и диеты артистку подвело здоровье и она заболела.
Об этом сама Асмус рассказала в Instagram.
"Работа по 20 часов в день, диеты, +40 градусов в тени вперемешку с кондиционером и организм сказал "харэ", — написала она.
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.