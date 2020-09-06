Асмус заболела в Геленджике

Актриса Кристина Асмус сейчас находится в Геленджике на съёмках проекта "Золото Геленджика".

Из-за плотного рабочего графика, сильной жары и диеты артистку подвело здоровье и она заболела.

Об этом сама Асмус рассказала в Instagram.