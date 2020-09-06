Известная голливудская актриса Памела Андерсон после пятого развода перестала общаться со многими друзьями и выходить в свет.
Артистка начала везде ходить со своим телохранителем. Голливудские СМИ пишут, что мужчине на вид около 40 лет и работает он на Андерсон уже более двух лет.
Близкий к актрисе источник утверждает, что Андерсон уже несколько месяцев крутит роман с охранником.
"Ему за сорок. Он знает, как с ней обращаться", — утверждает источник.
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.