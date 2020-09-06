Памела Андерсон завела роман с охранником

Известная голливудская актриса Памела Андерсон после пятого развода перестала общаться со многими друзьями и выходить в свет.

Артистка начала везде ходить со своим телохранителем. Голливудские СМИ пишут, что мужчине на вид около 40 лет и работает он на Андерсон уже более двух лет.

Близкий к актрисе источник утверждает, что Андерсон уже несколько месяцев крутит роман с охранником.