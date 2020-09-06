Борис Клюев пропускал процедуры ради репетиций в театре

Незадолго до своей смерти Борис Клюев потерял возможность говорить. Об этом рассказала его супруга Виктория Клюева.

Напомним, смерть известного артиста оборвалась 1 сентября. Долгое время он боролся с онкологическим заболеванием.

Вдова актёра вспоминает, что её мужу практически удалось победить рак, и тогда он стал игнорировать лечение и больше работать.