Незадолго до своей смерти Борис Клюев потерял возможность говорить. Об этом рассказала его супруга Виктория Клюева.
Напомним, смерть известного артиста оборвалась 1 сентября. Долгое время он боролся с онкологическим заболеванием.
Вдова актёра вспоминает, что её мужу практически удалось победить рак, и тогда он стал игнорировать лечение и больше работать.
"Ему надо было на процедуры, а он на репетицию ехал. Он был очень сильным человеком. Он безумно любил свой театр", — сообщила Виктория Клюева.
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.