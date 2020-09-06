Телеведущего Владимира Соловьёва возмутило стихотворение Михаила Ефремова о погибшем в ДТП курьере Сергее Захарове. Он недоволен моральной и художественной составляющей произведения.

"Ефремову, конечно, надо отдельный срок дать за издевательство над русской словесностью. Потому что уровень графоманства зашкаливает. Ему просто место в аду", — утверждает телеведущий.

"Пошло, гадко и дурно зарифмовано", — кратко описал стих Ефремова Соловьев.