Винокура и Петросяна эвакуировали с концерта в Сочи

Ежегодный фестиваль "Юморина", который проходит в Сочи, был экстренно прерван из-за сообщения об угрозе жизни присутствующих. Вместе с артистами были эвакуированы зрители.

Об этом сообщил Владимир Винокур. Он опубликовал видео, в котором прокомментировал происходящее вместе с Евгением Петросяном.

"Съемка "Юморины" была прервана сообщением о возможной угрозе для жизни!" — утверждает артист.

Примечательно, что это первый концерт для Петросяна и Винокура за последние несколько месяцев.