Ежегодный фестиваль "Юморина", который проходит в Сочи, был экстренно прерван из-за сообщения об угрозе жизни присутствующих. Вместе с артистами были эвакуированы зрители.
Об этом сообщил Владимир Винокур. Он опубликовал видео, в котором прокомментировал происходящее вместе с Евгением Петросяном.
"Съемка "Юморины" была прервана сообщением о возможной угрозе для жизни!" — утверждает артист.
Примечательно, что это первый концерт для Петросяна и Винокура за последние несколько месяцев.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вчера на фестивале, когда я готовился к выходу на площадку, на сцену вышел ведущий и попросил моего коллегу Евгения Петросяна прекратить выступление по техническим причинам и уйти со сцены вместе с ним. Далее началась эвакуация зрителей, а потом и нас — артистов! Пока проверяли здание на безопасность, мы с коллегами делали фото со зрителями и вспоминали забавные случаи из жизни. Чем все закончилось смотрите в видео!! 👌😱🤫🤭 #юморина #сочи #эксклюзив
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.