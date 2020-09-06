Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Вдова Бориса Клюева получит квартиру в Италии
Иван Охлобыстин: он всё сделал, чтобы ему дали по максимуму
Российский миллиардер подал в суд на модель Наоми Кэмпбелл
Историк моды Александр Васильев лечился от коронавируса у моря
Митрополит не одобрил идею создать военный вариант священного облачения
Брат мэра Киева вышел на подиум
Михаил Мяснянкин: следите за родинками
Доверенное лицо Тихановской вывезли из Белоруссии в Польшу
Стена жилого дома обрушилась в центре Самары

Винокура и Петросяна эвакуировали с концерта в Сочи

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ежегодный фестиваль "Юморина", который проходит в Сочи, был экстренно прерван из-за сообщения об угрозе жизни присутствующих. Вместе с артистами были эвакуированы зрители.

Винокура и Петросяна эвакуировали с концерта в Сочи

Об этом сообщил Владимир Винокур. Он опубликовал видео, в котором прокомментировал происходящее вместе с Евгением Петросяном.

"Съемка "Юморины" была прервана сообщением о возможной угрозе для жизни!" — утверждает артист.

Примечательно, что это первый концерт для Петросяна и Винокура за последние несколько месяцев.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчера на фестивале, когда я готовился к выходу на площадку, на сцену вышел ведущий и попросил моего коллегу Евгения Петросяна прекратить выступление по техническим причинам и уйти со сцены вместе с ним. Далее началась эвакуация зрителей, а потом и нас — артистов! Пока проверяли здание на безопасность, мы с коллегами делали фото со зрителями и вспоминали забавные случаи из жизни. Чем все закончилось смотрите в видео!! 👌😱🤫🤭 #юморина #сочи #эксклюзив

Публикация от Владимир Винокур (@vladimir_vinokur)5 Сен 2020 в 12:18 PDT

Последние материалы
Пресняков-старший рассказал, как обманул сына и сдал его в интернат
Светлана Бондарчук рассказала, как пережить развод после 40
Наргиз резко высказалась о поведении Михаила Ефремова в суде
Актёр Марк Богатырёв копит на свадьбу
Вдова Бориса Клюева получит квартиру в Италии
Иван Охлобыстин: он всё сделал, чтобы ему дали по максимуму
Российский миллиардер подал в суд на модель Наоми Кэмпбелл
Историк моды Александр Васильев лечился от коронавируса у моря
Митрополит не одобрил идею создать военный вариант священного облачения
Брат мэра Киева вышел на подиум
Популярное
Бывший СССР
Донбасс готовится стать частью Ростовской области

В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.

Донбасс готовится стать частью Ростовской области
Мельница мифов: гладиаторы не были рабами
Полезно знать
Мельница мифов: гладиаторы не были рабами
Наука и техника
В мозге космонавтов нашли изменения
Новости Украины
Глава ДНР приказал уничтожить инженерные укрепления ВСУ
Василий Амирджанов Перехват разговора о Навальном стал интернет-мемом Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США Любовь Степушова Руслан Веснянко Блуждающий политик Саакашвили: нынче здесь, завтра — там Руслан Веснянко
Комментарии
Крым: долгий путь на Родину
Крым: долгий путь на Родину
Сергей Лавров обнаружил в Белоруссии экстремистов
Сергей Крутоусов: летать пока не будем
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Перехват разговора о Навальном стал интернет-мемом
Названы четыре страны, заинтересованные в смене белорусской власти
Перехват разговора о Навальном стал интернет-мемом
Перехват разговора о Навальном стал интернет-мемом
Сергей Крутоусов: летать пока не будем
Николай Стариков: "Лукашенко — не тот человек, который уходит"
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Богомолов зарабатывает в 10 раз меньше, чем Собчак
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Умора! Соболь с таким именем покорил Интернет и приручил свою хозяйку
Сергей Крутоусов: летать пока не будем
Трамп о ситуации с Навальным: доказательств отравления нет
Умора! Соболь с таким именем покорил Интернет и приручил свою хозяйку
Российский бизнесмен хочет отсудить миллионы у Наоми Кэмпбелл
Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников