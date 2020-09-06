Заслуженный артист России Владимир Пресняков утверждает, что был вынужден сдать сына в интернат, поскольку находится в постоянных разъездах и гастролях.
Однако Пресняков-младший не хотел туда идти. Тогда его отец решил пойти на обман и сказал, что за хорошую учёбу в интернате детям выдают револьвер.
"Он сначала туда не хотел идти. Но я его обманул: я сказал, что там выдадут ему револьвер, если будет хорошо учиться", — утверждает артист.
Пресняков-младший провёл в интернате три года и описывает это время всего одним словом "криминал".
"Здание было соединено с простой школой. Там каждый день были разборки, поджигания. Вы не представляете, что там творилось. Там была поножовщина", — рассказывал сын артиста.
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.