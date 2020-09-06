Пресняков-старший рассказал, как обманул сына и сдал его в интернат

Заслуженный артист России Владимир Пресняков утверждает, что был вынужден сдать сына в интернат, поскольку находится в постоянных разъездах и гастролях.

Однако Пресняков-младший не хотел туда идти. Тогда его отец решил пойти на обман и сказал, что за хорошую учёбу в интернате детям выдают револьвер.

"Он сначала туда не хотел идти. Но я его обманул: я сказал, что там выдадут ему револьвер, если будет хорошо учиться", — утверждает артист.

Пресняков-младший провёл в интернате три года и описывает это время всего одним словом "криминал".