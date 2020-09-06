Сейчас 51-летняя Светлана Бондарчук состоит в браке с предпринимателем Сергеем Харченко. Недавно она пережила развод с Фёдором Бондарчуком и решила рассказать, как пережить расторжение брака после 40 лет.

"Ну распался брак и распался — надо идти дальше. Я постоянно говорю: неважно, в каком возрасте вы ищете парня. Возраст не имеет значения, просто откройте свое сердце", — утверждает экс-жена актёра.

"В определенном смысле я верю в судьбу, в правильные встречи. Но не считаю, что мы приговорены к чему-то конкретному", — добавила Бондарчук.