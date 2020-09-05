Актер Марк Богатырев рассказал о том, что ответственно отнесся к грядущей свадьбе с Татьяной Арнтгольц и откладывает на это деньги. Также он рассказал, что это не первый его опыт жизни со строгими финансовыми условиями. Например, во время съемок в сериале "Кухня" он получал 25 тысяч за серию.
"За первые серии я действительно получал по 25 тысяч рублей за серию, в десять раз меньше, чем другие актеры, — рассказал Марк, — Конечно, я знал об этом. Что я мог сказать? "Платите мне 100 тысяч!", так?"
На фоне протестов в Белоруссии началась активная стадия переговоров властей РБ и РФ. Номинально — это переговоры о поддержке. Реально — о тотальной интеграции.