Актер Марк Богатырев копит на свадьбу

Актер Марк Богатырев рассказал о том, что ответственно отнесся к грядущей свадьбе с Татьяной Арнтгольц и откладывает на это деньги. Также он рассказал, что это не первый его опыт жизни со строгими финансовыми условиями. Например, во время съемок в сериале "Кухня" он получал 25 тысяч за серию.