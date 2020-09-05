Историк моды Александр Васильев, купивший квартиру в Зеленоградске, рассказывает с берегов Балтийского моря:

"Понял, что эта покупка оказалась моим спасением в период пандемии. В Париж и Вильнюс не улетишь. А Зеленоградск на Балтийском море стал идеальным местом для летнего отпуска. Ведь в апреле я угодил в больницу и лечился от коронавируса. И тут, в Зеленоградске, больше месяца дышал морским воздухом, которого требовали мои легкие, и полностью перестал кашлять", — рассказал он.