Режиссёр и муж Ксении Собчак Константин Богомолов раскрыл свои доходы.
Оказалось, что руководитель Театра на Малой Бронной за прошлый год заработал чуть более 19 миллионов рублей, а его жена — более 186 миллионов рублей.
"Богомолов заработал 19 млн 136 тысяч рублей. Собчак за прошлый год заработала почти 186 млн рублей, то есть почти в 10 раз больше, чем муж", — сообщает "Московский комсомолец".
На фоне протестов в Белоруссии началась активная стадия переговоров властей РБ и РФ. Номинально — это переговоры о поддержке. Реально — о тотальной интеграции.