Богомолов зарабатывает в 10 раз меньше, чем Собчак

Режиссёр и муж Ксении Собчак Константин Богомолов раскрыл свои доходы.

Оказалось, что руководитель Театра на Малой Бронной за прошлый год заработал чуть более 19 миллионов рублей, а его жена — более 186 миллионов рублей.