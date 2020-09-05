Стало известно, что ждёт Ефремова в колонии-поселении

До 2019 года осуждённые за смертельное ДТП, совершённое в пьяном виде, направлялись в колонию-поселение, где условия содержания значительно мягче, чем в колонии общего режима.

Об этом изданию "Московский комсомолец" рассказал бывший заключенный Максим Митенков.

"В колонии-поселении посылки и передачи — без ограничений. Свидания чаще, чем на общем режиме. Все мы ходили одетые "по гражданке". Мы вели себя по-человечески, так и к нам относились. Работали и общались, как люди на воле, без всяких тюремных понятий. У нас на руках были наличные — это в колонии общего режима запрещено", — утверждает Митенков.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы вынесет приговор Михаилу Ефремову за смертельное ДТП, совершенное в пьяном виде. Прокуратура затребовала для актёра 11 лет колонии общего режима.