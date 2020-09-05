Популярный российский актёр Александр Петров опубликовал очередное фото в Instagram, которое вызвало бурю критики в его адрес.
Большинству фанатов артиста не нравится то, что в последнее время он перестал следить за своими волосами. На последнем фото волосы актёра будто кричат, что их не мыли достаточно давно.
Пользователи соцсети предупредили Петрова о последствиях.
"Проклятие Яковлева, скоро будешь лысым", — пишут подписчики актёра.
На фоне протестов в Белоруссии началась активная стадия переговоров властей РБ и РФ. Номинально — это переговоры о поддержке. Реально — о тотальной интеграции.