Фанатам Александра Петрова не нравится, что актёр не следит за волосами

Популярный российский актёр Александр Петров опубликовал очередное фото в Instagram, которое вызвало бурю критики в его адрес.

Большинству фанатов артиста не нравится то, что в последнее время он перестал следить за своими волосами. На последнем фото волосы актёра будто кричат, что их не мыли достаточно давно.

Пользователи соцсети предупредили Петрова о последствиях.