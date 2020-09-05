Отец Виктора Цоя: никаких судов не будет

Отец покойного рок-музыканта наотрез отказался от каких-либо судебных тяжб со знаменитым российским режиссёром. Он заявил о том, что ему это попросту не нужно и не интересно. А вот его внук Александр (сын Виктора Цоя — Прим. ред.), по словам Роберта Цоя, волен делать то, что считает необходимым.