Отец покойного рок-музыканта наотрез отказался от каких-либо судебных тяжб со знаменитым российским режиссёром. Он заявил о том, что ему это попросту не нужно и не интересно. А вот его внук Александр (сын Виктора Цоя — Прим. ред.), по словам Роберта Цоя, волен делать то, что считает необходимым.
"Ничего не буду делать, — отрезал отец легенды. — Не хочу всей этой тягомотиной заниматься. Саша хочет — вот пусть и судится. Я его поддержу".
Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, говоря об отваге народа, допустил непростительную оговорку.