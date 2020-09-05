Ксения Собчак: мы долго переписывались с Богомоловым

Дочь Анатолия Собчака поделилась, что история любви с Константином Богомоловым была не самой обычной. Ведь они несколько месяцев общались в мессенджерах. И только потом произошла встреча.

Сейчас Ксения признаётся, что очень счастлива. А также отмечает, что самая удивительная черта её мужа — это острый ум и высокий интеллект.