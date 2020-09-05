Дочь Анатолия Собчака поделилась, что история любви с Константином Богомоловым была не самой обычной. Ведь они несколько месяцев общались в мессенджерах. И только потом произошла встреча.
Сейчас Ксения признаётся, что очень счастлива. А также отмечает, что самая удивительная черта её мужа — это острый ум и высокий интеллект.
"Он написал первым, я ответила, и дальше мы очень долго переписывались. На разные темы. Мы не виделись очень долгое время, только переписывались. Это было необычно, потому что я так никогда не делала. Какое-то время меня штормило. Я уверена, что меня судьба не свела бы с Костей, если бы не было метаний, вот этого периода", — сообщила знаменитость.
"Он очень умный, обаятельный. Я считаю, что он гораздо умнее меня. Я мало знаю в жизни таких людей, он редчайшего интеллекта человек. Проблема в том, что он и сам так думает о себе", — смеется Собчак.
Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, говоря об отваге народа, допустил непростительную оговорку.