Верка Сердючка выпустила новый альбом впервые за 12 лет

Украинский музыкант Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выпустил новый альбом.

Примечательно, что это первый альбом артиста за последние 12 лет. Коллекция состоит всего из четырёх композиций, общая продолжительность которых чуть более 13 минут.

В 2018 году Данилко заявлял об уходе со сцены, однако в 2020 году певец решил вернуться, чтобы "подарить людям солнечный свет в этот темный год".