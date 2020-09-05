Адвокат Ефремова рассказал, как актёр готовится к приговору

Михаил Ефремов "спокойно" готовится к приговору, который вынесет ему Пресненский суд Москвы 8 сентября.

Об этом сообщил адвокат актёра Эльман Пашаев. По его словам, артист "ни на что не рассчитывает".