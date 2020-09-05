Михаил Ефремов "спокойно" готовится к приговору, который вынесет ему Пресненский суд Москвы 8 сентября.
Об этом сообщил адвокат актёра Эльман Пашаев. По его словам, артист "ни на что не рассчитывает".
"Готовится к приговору он спокойно. Он ни на что не рассчитывает, так как с первого дня говорил, что будет большой срок. Когда прокурор запросила 11 лет колонии, Ефремов даже глазом не моргнул. Ему легче стало", — пояснил правозащитник.
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