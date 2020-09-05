Джонни Деппа заметили в престижном немецком спа-отеле в обществе 33-летней актрисы и модели Софи Германн. Очевидцы сообщили, что актёр просто сиял от счастья.
Известно, что Депп познакомился с Герман на съемках в Лондоне, причём инициатором знакомства была сама модель.
"Софи написала свой номер телефона на листочке бумаги и оставила его между струнами гитары Деппа. После этого пара созванивалась и долго о чем-то говорила", — сообщил инсайдер.
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