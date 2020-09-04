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Анастасия Волочкова опубликовала фото с новым возлюбленным

Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова решила снова доказать своим недоброжелателям, что её возлюбленный — не воображаемый, а реальный человек.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлена кисть руки мужчины с бокалом игристого напитка.

"Красота во всем, гармония и любовь украшают жизнь. И мы сами можем быть украшением мира добром, светом души, искренностью и естеством", — философски заметила артистка.

Как сообщает "Рамблер", в настоящее время Анастасия Волочкова находится на отдыхе в Турции.

Она опубликовала видео из отеля, отметив, что у неё всё хорошо и она отдыхает, "конечно, не одна, а с любимым человеком".

"И любимый человек не вымышленный, а реальный", — подчеркнула балерина.

Стоит напомнить, что многие подписчики Волочковой считают, что никакого любимого мужчины у звезды на самом деле нет. Эти подозрения основаны на том, что балерина только говорит о нём, но никогда не называет его имени и скрывает от глаз общественности.

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