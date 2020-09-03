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Я очень любила свою школу и всегда ждала 1 сентября! Вот и сейчас, будучи мамой, ждала и волновалась вместе с сыном! И вот она, долгожданная встреча с одноклассниками и любимым учителем, состоялась! И какое же наслаждение в этот день листать ленту новостей и разглядывать ясные, трепетные лица детей и умилённых родителей. Наш шкодный парень сегодня пошёл во второй класс! Все серьезно))) #1сентября #первоесентября🔔 #сын #сновавшколу
Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская выложила на своей странице в Instagram фотографию с сыном Андреем. В этом году мальчик пошёл во второй класс.
На снимке актриса держит в руках шар и обнимает любимого сына. В своём посте она назвала его шкодой, что видно по выражению лица ребёнка.
Актриса призналась, что в этом году для неё 1 сентября — особенно волнительный день. Те же чувства испытывал и Андрей.
Боярская также отметила, что обожает смотреть фотографии детей своих коллег на День знаний.
Напомним, в 2010 году Елизавета Боярская вышла замуж за актёра Максима Матвеева. В 2012 году у супругов родился сын Андрей, а через 6 лет — второй сын — Гриша.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.