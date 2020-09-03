Елизавета Боярская восхитила поклонников фотографией с сыном Андреем

Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская выложила на своей странице в Instagram фотографию с сыном Андреем. В этом году мальчик пошёл во второй класс.

На снимке актриса держит в руках шар и обнимает любимого сына. В своём посте она назвала его шкодой, что видно по выражению лица ребёнка.

Актриса призналась, что в этом году для неё 1 сентября — особенно волнительный день. Те же чувства испытывал и Андрей.

Боярская также отметила, что обожает смотреть фотографии детей своих коллег на День знаний.

Напомним, в 2010 году Елизавета Боярская вышла замуж за актёра Максима Матвеева. В 2012 году у супругов родился сын Андрей, а через 6 лет — второй сын — Гриша.