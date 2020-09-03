Дочь Любови Толкалиной выходит замуж через несколько дней

Мария, дочь Любови Толкалиной, выходит замуж 7 сентября. Об этом рассказала мать девушки.

По словам Марии, они с Никитой собирались пожениться еще летом, но пандемия все испортила. Кроме того, влюбленные не хотели, чтобы свадьбу оплачивали родители, девушка не одобряет спонсирование со стороны родственников.