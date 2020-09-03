Мария, дочь Любови Толкалиной, выходит замуж 7 сентября. Об этом рассказала мать девушки.
По словам Марии, они с Никитой собирались пожениться еще летом, но пандемия все испортила. Кроме того, влюбленные не хотели, чтобы свадьбу оплачивали родители, девушка не одобряет спонсирование со стороны родственников.
"Мама тоже иногда говорит: "Маша, ты же можешь жить по-другому"… Да, я родилась если не с золотой, и не с серебряной ложкой во рту. Но ложка-то не моя!" — утверждает она.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.