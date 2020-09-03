Олег Меньшиков не пустил журналистов на прощание с Владимиром Андреевым

Только что прошло прощание с Владимиром Андреевым, народным артистом России. Однако не обошлось без происшествий.

Прощание проходило в Московском драматическом театре им. М. Н. Ермоловой, и руководитель театра Олег Меньшиков не пустил на мероприятие телевизионщиков из-за личных обид.