Только что прошло прощание с Владимиром Андреевым, народным артистом России. Однако не обошлось без происшествий.
Прощание проходило в Московском драматическом театре им. М. Н. Ермоловой, и руководитель театра Олег Меньшиков не пустил на мероприятие телевизионщиков из-за личных обид.
"Просили пойти навстречу журналистам, но Меньшиков устроил истерику, не дав почтить память великого актёра и выполнить свою работу", — сообщает анонимный источник.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.